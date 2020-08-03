İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir.
İçişleri BakanıSüleyman Soylu: "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir."
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3.08.2020 20:23:21. #1.13#
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