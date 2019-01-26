Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son Yıllarda Sürekli Olarak Seçim Güvenliği Üzerinden Bir Baskı ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son Yıllarda Sürekli Olarak Seçim Güvenliği Üzerinden Bir Baskı ve...

48 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Son yıllarda sürekli olarak seçim güvenliği üzerinden bir baskı ve kaos oluşturulmaya çalışılmaktadır. Belli bir takvimle gündeme sürdükleri ve her seçimde tekrarladıkları klişe senaryoları var. Üç aşamalı çalışıyorlar. Birinci aşamada seçmen askı listeleri üzerinden, sonrasında ifade hürriyeti üzerinden son olarak da oyların sayımı üzerinden bir manipülasyon ortaya koymaya çalışıyorlar. ya kendi başarısızlıklarına kılıf arıyorlar ya da ülkenin seçimler yoluyla, demokratik yollarla tahkim ettiği istikrarı bozmaya çalışıyorlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:13 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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