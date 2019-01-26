Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sosyal Medya Üzerinden Spekülasyonlar Yaparak Seçim Sonucunu...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sosyal Medya Üzerinden Spekülasyonlar Yaparak Seçim Sonucunu...

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerimiz olacaktır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Sosyal medya üzerinden spekülasyonlar yaparak seçim sonucunu etkilemeye veya toplumsal bir hareketlilik meydana getirmeye çalışan kişilere karşı tedbirlerimiz olacaktır. Bilişim Suçları ile Mücadele Ekipleri oluşturuyoruz. İnşallah bu noktada da herhangi bir zaafiyete müsaade edilmeyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:49 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Politika
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