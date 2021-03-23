İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı'na katıldı: (2)

23.03.2021 21:23
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı'na katıldı: (2), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonları cerrah titizliğiyle yapan güvenlik güçlerinin ülkeyle devletle oynanmayacağını ve millete oyun kurulamayacağını gösterdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonları cerrah titizliğiyle yapan güvenlik güçlerinin ülkeyle devletle oynanmayacağını ve millete oyun kurulamayacağını gösterdiğini söyledi.

Soylu, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı Stratejik Araştırmalar Kurulu (SAK) 54. Toplantısı'nda, KOM Daire Başkanlığının hem terör hem de organize suç örgütü olan FETÖ ile mücadelede kilit kurumlardan olduğunu ifade etti.

Türkiye'de FETÖ ile mücadelede önemli bir noktaya gelinmesinde Daire Başkanlığı ve birim amirlerinin büyük emeklerinin olduğunu belirten Soylu, "İğneyle kuyu kazdığınızı biliyoruz. En ufak bir kırıntıdan memleketin başına felaket açmaya çalışanları nasıl tespit ettiğinizi, musallat olmaya çalışanlara hukukun üzerinden cevap verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Cerrah titizliğiyle bütün operasyonları nasıl gerçekleştirdiğinizi çok iyi biliyoruz. Allah razı olsun. Siz sadece FETÖ'yü çökertmiyorsunuz, bu ülkeyle devletle oynanmayacağını, bu millete oyun kurulamayacağını gösteriyorsunuz." diye konuştu.

FETÖ ile mücadelenin aynı inanç, anlayış ve kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Soylu, örgüte dair küçük bir zerrecik bile kalmaması gerektiğini söyledi.

"Bunları en iyi siz tanıyorsunuz." diyen Soylu, "Bunların zerreciği kalırsa sizden sonra bunları tanıyamayabilirler. Ülkemizin, milletin başına dert bela olurlar. Bu da tekrar hepimize yazar. Zamanında tam anlamıyla bitiremediniz diye bu dünyanın öteki dünyasında bize hesap sorarlar." ifadelerini kullandı.

"Tefecilere de göz açtırmayın"

KOM Daire Başkanlığının tarihi eser kaçakçılığı ve tefecilikle mücadele konusunda da 2020'de ciddi bir ilerleme sağladığına işaret eden Soylu, şunları kaydetti:

"Tek seferde yapılan en büyük yakalamaları tarihi eser kaçakçılığı alanında Manisa ve İzmir illerinde, akaryakıt kaçakçılığı alanında ise Konya ve Mersin illerimizde gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 65 bin 511 tarihi eser ile 5,2 milyon litre akaryakıt ele geçirildi. Bunlar büyük yakalamalar. Bunun yanında 55 ilde 333 adreste eş zamanlı tefecilik operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında pos tefeciliği ve çek-senet tefeciliği yaptıkları tespit edilen 317 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildi, 250 kişi gözaltına alındı. Tefecilere de göz açtırmayın. Milletin ocağına incir ağacı dikiyorlar. Sıkışmış bir esnafın boğazına ilmiği atıveriyorlar."

Salgın sürecinde maske, eldiven ve tulum üreticisi firmaların denetimlerinin yapıldığını hatırlatan Soylu, maske üreticisi 349 firmanın Sağlık Bakanlığı ile anlaşma yapmasının sağlandığını belirtti.

Soylu, "Silici-1" operasyonu ile 50 ilde ve devamı niteliğindeki "Silici-2" operasyonuyla da 36 ilde toplam piyasa değeri 4,8 milyar lira olan "akaryakıt satış verisi silme işlemi" tespit edildiğini ve ilgili şahıslara gerekli adli işlem yapıldığını kaydetti.

Beşeri ve teknik kapasiteyi arttırmak için 15 Temmuz 2016'dan bu yana 782 eğitim gerçekleştirildiği bilgisini veren Soylu, bu eğitim programlarına toplam 21 bin 125 kursiyer katıldığını belirtti.

Daire Başkanlığının ara yol güzergahlarındaki denetimin arttırılmasını sağlamaya yönelik plaka analiz sistemi olan Baykuş Projesi kapsamında 10 ilde 44 cihazın kurulumunun tamamlandığını aktaran Soylu, "Mobil Analitik Yüz Analizi Projesi (MAYA) ve Mobil Analitik Plaka Analizi Projesi (MAPA) tamamlanarak birimlerimizin kullanımına açıldı. Telefon döküm analizlerini hızlandıran 'kovan' projesi ve farklı veri kaynaklarından elde edilen verilerin görselleştirilerek analiz edilmesini sağlayan 'kapan' projeleri de Daire Başkanlığımızın önemli projeleri." diye konuştu.

"2023 yılı yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bilançosudur"

Soylu, yapılan her kaçakçılık operasyonunun terörle mücadeleye omuz verdiğini söyledi.

Çökertilen bir organize suç örgütünün vatandaşın huzuruna, kamu düzenine omuz vermek olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Yakaladığınız her bir kuruşluk kaçak malzeme, milletimizin çalınan alın teridir. Bu bilinç ve kararlılıkla her geçen yıl bir önceki yıldan daha başarılı olduğumuz bir hali ortaya koymak durumundayız. 2021'de de inşallah bu trendimizi sürdürmek, organize suç örgütlerine yönelik planlı operasyon sayımızı artırmak, kaçakçılık ve tefecilikle mücadelemizi en üst seviyeye çekme kararlılığındayız. FETÖ ile mücadeleden de hiçbir şekilde vazgeçmeyecek, yorulmayacağız ve bıkmayacağız. Bu habis uru, muhakkak el birliğiyle yok edeceğiz. Birçok meseleyle mücadele ettiğinizi, bazen kafanızı kaldıramadığınızı biliyorum. Peki buna nasıl dayanıyorsunuz? Memleket, millet, bayrak, vatan aşkıyla. Sonucu hür ve özgür bir Türkiye. Siz içeriyi iyi tuttuğunuz için Cerablus'tan Azez'e Libya'dan Azerbaycan'a kadar etrafımızdaki coğrafyamızda ne kadar ilgi alanımız varsa Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde etki alanına döndü. Hedefimiz şudur. 2023'de tabelayı yazmak. 2023 yılı yüzyıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin bilançosudur. Bu bilançoyu ne kadar yükseğe çıkartırsak, ellerimiz üzerinde taşırsak bizden sonraki nesiller 2123'ün bilançosu için daha çok çalışacaktır. Çıtayı ne kadar yükseltirsek bizden sonraki nesliler o çıtanın daha yükseğe gelebilmesi için daha fazla çalışacaktır."

(Bitti)

Süleyman Soylu, Kaçakçılık, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Stratejik Araştırmalar Kurulu 54. Toplantısı'na katıldı: (2) - Son Dakika
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