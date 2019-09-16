İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Stratejimizi gelecek nesillerin eğitimi üzerine oluşturduk"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Mobil tır, çocuklarımız açısından somut bir sonuç ortaya koyuyor"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımlarıyla Mobil Trafik Eğitim Tırı Türkiye Yolları'na çıktı. Tır her gittiği ilde iki gün kalarak trafik kurallarına dikkat çekerek genç yaşlı bütün vatandaşarı bilgilendirecek.

Mobil Trafik Eğitim Tırı, Türkiye turnesine, Ankara Mamak'ta bulunan Şehir Cihan Yıldız İlkokulu'nda düzenlenen programla başladı. Programında açılışına İçişleri Bakaı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakan yadımları, bakanlık personeli, askeri erkan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ankara Emniyeti katıldı. Programda, okul bahçesinde ellerinde Türk bayrakları bulunan çocuklar şarkılara eşlik etti. Heycanları yüzlerinden okunan çocuklar, Mobil Trafik Eğitim tırına binerek kurallar hakkında bilgiler aldı, trafik eğitim alanında da akülü araçlara binerek trafik kurallarını uyguladı. Öte yandan sarhoş gözlüğü ile mini kaleye gol atmaya çalışan çocuklar komik anlara anlara sahne oldu.

Dünyada 5-29 yaş arası ölümlerde trafik kazaları ilk sırada

Programda konuşan Soylu, dünyada trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısının 2000-2016 yılları arasında 1 Milyon 350 bine ulaştığını, dünyadaki ölümlerin yüzde 2,5'ini de trafik kazaları sebebiyle olduğunu belirtti. Dünyada 5-29 yaş arası ölümlerde trafik kazalarının ilk sırada yer aldığını dile getiren Soylu "Ne yazık ki bu meseledeki karnemiz, uzun yıllar, hiç de iyi değildi. Ta ki Cumhurbaşkanımız meseleye bizatihi el atana kadar. Hemen hepimizin, trafik kazası yüzünden kaybettiğimiz sevdiklerimiz, tanıdıklarımız, yakınlarımız var. Hatta tümden yok olan aileler var. Bugüne kadar pek çok tedbir aldık. Herbirinin sonuçları oldu ancak özellikle son yıllarda meseleye daha planlı ve stratejik yaklaşmamızın neticesinde, bu meselede belki de ilk kez, bu kadar anlamlı düşüş trendleri yakaladık. Geçen yılın ilk 8 ayına göre bu yılın ilk 8 ayında trafik kazalarında yaşanan can kayıpları yüzde 31, yaralı sayısı yüzde 13.3, uluslararası bir ölçü olan yüzbin araca düşen can kaybı sayısı yüzde 32 oranında azalmıştır" diye konuştu.

"Stratejimizi gelecek nesiller üzerine kurduk"

Bakan Soylu, rakamların tesadüfen elde edilmediğini, planlı, özverili ve bilimsel yöntemlere dayandığını belirterek, "Bugünün sürücüsüne ceza keserken yarının sürücüsü ve yayasını, eğer doğru şekilde eğitmezsek, trafik kazalarını maalesef bir sonraki nesillere, çocuklarımıza miras bırakırız. Çünkü bugüne kadar hep böyle oldu. Biz, aşırı sürat sebebiyle kaza yapıyoruz, çocuklarımız da direksiyona geçince aynı sebeple kaza yapıyor. Biz, emniyet kemeri takmıyoruz, çocuklarımız da büyüyünce takmıyor. Biz, direksiyon başında cep telefonu kullanıyoruz, çocuklarımız da kullanıyor, kullanacak. İşte o yüzden, stratejimizin ikinci ayağını da gelecek nesillerin eğitimi üzerine oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir samimiyet, gayret ve mücadeleyle yapıyoruz. Yarının sürücü ve yayalarını şimdiden doğru şekilde eğitmek, onlara doğru alışkanlıklar kazandırmak, yarın aynı acıları yaşamamak için bugünden onları eğitmek, trafik konusunda farkındalık oluşturmak, yeni dönem trafik stratejimizin temel ayaklarından biri oldu" sözlerine yer verdi. Soylu, öğrenci ve öğretmenlerin trafik konusundaki eğitimi noktasında ciddi çalışmalar ortaya koyduklarını, 2014'de hayata geçirilen 3-17 yaş grubundaki çocuklara yönelik 'Trafik Dedektifleri Eğitim Projesi' kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 6 milyon 310 bin öğrenciye ulaşıldığını söyledi.

Eğitimlere aralıksız devam edildi

Yıl içinde, özellikle yaz Kur'an Kursları'nda ve yaz okullarında eğitimlere devam edildiğini söyleyen Soylu, "2019 yılı ilk 8 aylık döneminde toplam 1 milyon 322 bin çocuğumuza proje kapsamında eğitim verdik ve inşallah 2019 yılı sonunda bu rakamı 2 milyona tamamlamayı hedefliyoruz. Keza, Milli Eğitim Bakanlığımızla yapılan protokol kapsamında, eğitim öğretim yılı başlarında öğretmenlerimize yönelik trafik eğitimleri veriyoruz. 2018 yılında 417 bin öğretmenimize trafik eğitimi vermiştik. 2019-2020 eğitim yılı dönemi öncesinde de yaklaşık 300 bin öğretmenimize mesleki gelişim programı içerisinde söz konusu eğitimleri verdik. 2017'de 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ni hayata geçirmiştik. Bu kapsamda 2017 yılında 107 bin 983 okul servis aracı şoförü ve rehber personeli eğitime tabi tutulmuştu, 2018 yılında bu sayıyı yüzde 60 oranında artırdık. 2019 yılı ilk 8 aylık döneminde de yaklaşık 150 bin servis şoförü ve rehber personelini eğitime tabi tuttuk. Ayrıca 2018-2019 eğitim öğretim yılında okul servislerine yönelik denetim sayımızı bir önceki eğitim öğretim yılına göre yüzde 33,4 oranında artırdık. Bu dönemde bu sayıyı daha da yukarı çekmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız"

Mevcut trafik eğitim parklarında 2018 yılında 133 bin, 2019'un ilk 8 aylık dönemde 150 bin çocuğa eğitim veridiğini belirten Bakan Soylu, "Bu çalışmalara iki yeni projeyi daha ekliyoruz. Temel olarak trafikle ilgili farkındalık projelerimizin odağına çocuklarımızı oturtmayı amaçlıyoruz. 'Kırmızı Düdük Projesi' böyle bir projeydi. Günümüzün şöförlerini uyaran ama görevi çocuklarımıza veren, bu sayede farkındalık oluşturan bir projeydi. Çok ciddi dönüş aldık. Şimdi aynı proje doğrultusunda bir Trafik Eğitim Tırı'nı hizmete alıyoruz. Sağolsunlar AFAD Başkanlığımız tarafından bu amaçla Emniyet Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen trafik tırımız, trafik eğitimi için yeniden dizayn ettik. Bu tırı, aynı anda 20 öğrencimize eğitim verebileceğimiz bir mobil trafik sınıfına dönüştürdük. İçinde led ekranlardan akülü arabalara kadar pek çok eğitim materyali var. Tırımız, önce İstanbul'daki Teknofest'te vatandaşlarımızla buluşacak, sonrasında da yollara düşecek, Milli Eğitim Bakanlığımızla belirlediğimiz bir program dahilinde, 25 Eylül'de Bolu'dan başlamak üzere, her gittiği ilde 2 gün kalacak şekilde, Türkiye'yi dolaşacak. İnşallah 81 ilimizde 40 bin ilkokulda eğitim gören yaklaşık 6 milyon öğrenciye ulaşmış olacağız. Şimdiden yolları açık olsun diyorum"ifadeleri kullandı.

Trafik konulu oyun projesi

Trafik konulu oyun projesi hakkında da konuşan Bakan Soylu, "Bu projeyi de Vakıf Emeklilik sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. (Kırmızı Düdük) adlı bu oyunumuz, içinde bir trafik ekosistemini barındırıyor. Birkaç faz olarak tasarladığımız oyunumuzun ilk fazı tamamlandı. İlk fazında da 100 level bulunuyor. Oyunumuz şu anda mobil cihazlara indirilmeye hazır, bilgisayarlar için de arkadaşlarımız çalışmalarını bitirmek üzereler. Tahmin ediyorum bir-iki hafta içinde bilgisayarlara da indirmeye hazır olacak. Oyunumuzda dereceye giren, yıl içinde başarı gösteren çocuklarımıza da okul dönemi sonunda Bakanlık olarak sürpriz hediyelerimiz olacak. Onun da müjdesini vermiş olayım"sözlerine yer verdi

"Mobil tır, çocuklarımız açısından somut bir sonuç ortaya koyuyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı konuşmada, "Mobil tır, çocuklarımız açısından somut bir sonuç ortaya koyuyor ve bütün il ve okullarımızı dolaşacak. Bu tırların çocuklarımız tarafından fiilen kullanılacak ve onları heyecanlandırıyor olmasıyla trafik eğitimi, sadece sınıflarda teorik olarak değil, çok daha uygun bir faaliyet olarak ortaya konulacak. Erken yaşlardan itibaren de çocuklarımızın trafik konusundaki farkındalığının gelişmesine yardımcı olmuş olacağız. Program içeriği konusunda uluslararası standartlarda bir kazanım tablosu olduğunu da ifade etmek isterim. Çocuklarımız açısından sadece bilgisine sahip olmak değil görgüsüne sahip olmak konusunda bize mesafe aldıracak bir içerik söz konusu. Cep telefonu ve bilgisayarlardaki oyunla çocuklarımızın aşina olduğu, çok hoşlandıkları ve artık farklı öğrenme yollarıyla öğrenme durumunda oldukları bir çağda yaşıyoruz. Dijital oyunlarla, çocuklarımızın bilgisayarları olumlu anlamda nasıl kullanabileceği konusunda bir seçeneği olacak. Yani çocuklara sadece 'bilgisayarda uygunsuz işlere ya da programlarla oynamayın' demek çok doğru değil, onlara bir seçenek sunmamız da gerekiyor. Bu dijital oyun vasıtasıyla da bu seçeneği sunmuş oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.