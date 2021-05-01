İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin...
01.05.2021 11:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı."
Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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