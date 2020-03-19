İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz" - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz"

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz" "Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var. Rusya'dan geliyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz"

"Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var. Rusya'dan geliyor. İngiltere'ye, Almanya'ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 günlük karantinaya alıyoruz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz. Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var. Rusya'dan geliyor. İngiltere'ye, Almanya'ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 günlük karantinaya alıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Paris İstanbul uçağı yolcularından KKTC vatandaşının indirilmesine ilişkin soruya, bazı ülkelerden Türkiye'ye gelişleri kapattıklarını anımsattı. Soylu, "Şu anda bizim 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz. Bu sayı bazı yerlerden yolcular geliyor. Bu yolcuların kapattığımız ülkelerde öyküleri var. Rusya'dan geliyor. İngiltere'ye, Almanya'ya yönelik öyküleri var. Biz onları da 14 günlük karantinaya alıyoruz. Bizim onları barındıracak, 14 gün hijyen kuralları çerçevesinde tutabilecek, odalarına yemek getirecek bir yapı ortaya koymamız lazım. Planlama yaptık. Avrupa'dan gelenlere yönelik Mevlüt bey 2 bin 800 olarak açıkladı; Türk Hava Yolları uçak seferi koydu ve bunlar getirildi. Burada temel mantığımız gelecekler, karantinada kalacaklar, ondan sonra da hastalıkları yoksa ayrılacaklar. Bu esnada Kıbrıs'ta bu transferi duyunca, İçişleri bakanı toplam 7 olduğunu söyledi bugün, 7 kişiyi bu çerçevede göndermek istemiş. Dışişleri Bakanlığımız, temsilcilerimiz olabilir demiş. Bu kişilerdin transferleri Türkiye'ye geldiği zaman yapılacak iş, Kıbrıs'a transfer olacaklardı. İndikleri andan itibaren aynı karantina otobüse konmuşlar. Bahsedilen Güzide Sofuoğlu da öyle. Bende sosyal medyadan öğreniyorum. Ben Dışişleri Bakanlığı'na yapılan bu talebi ilk konuşmamızdan sonra bilmiyorum. Her tarafa intikal ettirilmiş. Bu kızımız arabaya bindirilince itiraz ediyor. 'Bin Kıbrıs'a transfer gideceğim. Karantinaya gitmeyeceğim' diyor. Dedikten sonra var olan tartışma oluyor. Şu anda karantinada. Kıbrıs İçişleri Bakanımız aradı. Karantinaları bitecek, ondan sonra göndereceğiz" dedi.

Sokağa çıkma yasağı iddialarına yönelik olarak Bakan Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye Yunanistan arasında ara bölge ile ilgili soruya, "Türkiye ile Yunanistan ara bölge söz konusu değil. Şu ana kadar bize intikal etmiş vaka söz konusu değil. Bu konuda biz riskli gördüklerimizi hemen gözetim aldık" diye konuştu.

Karantinadan kaçmak isteyenlere karşı ceza konusundaki soruya Soylu, jandarma ve polisle güvenliği sağladıklarını ifade etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şu anda 9 bin 800 kişiye karantina uyguluyoruz

Süleyman Soylu, Karantina, Rusya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:54 Kaynak: İHA

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