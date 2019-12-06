Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha...
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi. - ANTALYA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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