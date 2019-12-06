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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda devam eden Ağrı'daki operasyonda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" dedi. Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:32 Kaynak: İHA
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