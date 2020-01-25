İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şuana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Şuana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şuana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti.

29 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şuana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şuana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti. Malatya'da göçük altında kalan kimse yok, Elazığ'da 30 kişi aranıyor." - İSTANBUL

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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