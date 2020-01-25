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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şuana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti.
29 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Şuana kadar Malatya'da 5, Elazığ'da 10 kişi hayatını kaybetti. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:23 Kaynak: İHA
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