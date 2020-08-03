İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Susurluk'ta trafik denetleme noktasını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Susurluk'ta trafik denetleme noktasını ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum'da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Susurluk'ta trafik denetleme noktasını ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum'da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bayramın arifesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisinde." dedi.

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği yanında bulunan trafik denetleme noktasına gelen Bakan Soylu, Kurban Bayramı tatili dönüş trafiğiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 saatte İstanbul- İzmir arasındaki otoyol ve kara yolunu havadan denetlediklerini söyledi.

Türkiye genelinde gerek trafik polisleri gerekse jandarma trafik ekiplerinin dönüş yolculuğuyla ilgili görev başında olduğunu belirten Soylu, bakan yardımcıları, valiler, kaymakamlar ve emniyet müdürlerinin de denetimlerini sürdürdüğünü anlattı.

Denetimlerin yarın da devam edeceğini bildiren Soylu, "Hafta sonu cumartesi ve pazara kadar bayramdaki sıkı denetim anlayışımızla beraber yollarda kaza olmaması, vatandaşlarımızın can güvenliği içerisinde bayramlara nasıl gittilerse öyle geri dönmelerini temin etmek için arkadaşlarımız büyük bir gayretle ve fedakarlıkla çalışıyorlar. Bizler de bu çalışmalarında onların yanında olmaya, aynı zamanda da genel tedbirlerin ne sonuçlar verdiğini bire bir onlardan öğrenmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız bunu direksiyon başında ödemeyin"

Sürücülere tavsiyelerde bulunan Soylu, mümkün olduğunca gece yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan istirhamımızdır ve ricamızdır. Mümkün olduğunca gece yola çıkmazlarsa görüş kabiliyetleri daha net olur, gündüz araç sürerlerse. Dinlenmiş bir şekilde yola çıksınlar. Uykusuz bir şekilde kesinlikle yola çıkmasınlar ve trafik kurallarına muhakkak riayet etsinler, emniyet kemerlerini taksınlar. Yine bir tavsiyemiz daha var. Eğer kendinize uyku borcunuz olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu direksiyon başında ödemeyin. Belki de en temel kurallardan bir tanesi bu. Bu bayramda dikkat etmemiz gereken birçok husus vardı ama bizim öne çıkardığımız bir husus var; lütfen şerit değiştirmeleri ve şerit ihlalleri yapmayalım. Son zamanlardaki kazaların önemli bir bölümü de bundan meydana geliyor.

Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum'da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bayramın arifesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisinde. Bu kaybın bir tanesi bile bizim için esas itibarıyla büyük bir acıdır ve bize ağırdır. Şunu söylemek isterim: Sabahleyin erken vakitlerde Hakkari'de 6 vatandaşımızın Göller bölgesinde İkiyaka'da uçurumdan aşağıya yuvarlanarak hayatını kaybettiğini duyunca başıma bir ağrı girdi ve hala çıkmadı. Yani bunların her birinin bizi etkilediğini, her birinin bizde bir travmaya yol açtığını burada vatandaşlarımıza bir kez daha söylemek istiyoruz ki lütfen her birimiz çok dikkatli olalım. Yani aracın teknik kabiliyetiyle aracın teknik donanımıyla ilgili kulaklarımız bir doktor gibi sanki vatandaşı dinliyor, kendi hastasını dinliyor gibiyiz. Bütün trafik kurallarına mümkün olduğunca riayet edelim ki bayramı hüzne döndürmeyelim. Temel amacımız budur."

"Kazaların önemli bir bölümü varış noktasına çok az bir zaman dilimi kala oluyor"

Soylu, son yıllarda bayram tatillerinde yaşanan kaza ve yaşamını yitiren kişi sayısına da değindi. Bakan Soylu, "Son 10 yılın 5 günlük bayram ortalamalarına göre hem trafik kazalarındaki oran ciddi bir şekilde düşmüştür hem de hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ciddi oranda düşmüştür ama bu bize yeterli değildir. Yüzde 32; şu anda son 10 yıldaki 5 günlük trafik kazalarındaki ortalama değerlendirmeleri yaptığımız zaman bu bayramdaki azalmamız." bilgisini paylaştı.

Bu azalmada denetimler kadar standartların da etkisinin olduğunu dile getiren Soylu, Susurluk'tan hem İstanbul ile İzmir arasındaki otoyolun hem kara yolunun geçtiğini anımsattı.

Her iki yolu da havadan görme imkanı bulduklarını söyleyen Soylu, "Şimdi burada (kara yolundaki yoğunluk) yaklaşık yüzde 50 azaldı. Orada da aynı şekilde bir artış söz konusu ve yoğunluğun büyük bir bölümünün de oraya aktığını görüyoruz. Demek ki ülkemizin yol standartları ne kadar yükselirse, araç standartları ne kadar yükselirse trafikteki denetimlere ne kadar riayet edersek sonucu aynı bu şekilde trafik kazalarını azaltarak, ölümleri azaltarak yakalama imkanına sahip olabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Soylu, uykusuz ve dinlenmeden yola çıkılmaması uyarısını yineledi. Sürücülere, 2 saatte bir 10 dakika dinlenmelerini tavsiye eden Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yani gideceğimiz yerler bizden kaçmıyor. Rahat bir şekilde gittiğimiz zaman sevdiklerimizle, komşularımızla, akrabalarımızla oralarda buluşabilme imkanımız da var. Şunu da akıllarından çıkarmasınlar, kazaların önemli bir bölümü varış noktasına çok az bir zaman dilimi kala oluyor. Onun için rahat rahat, yavaş yavaş, huzurlu bir şekilde bir vesileyle menzilimize ulaşmayı Cenabıallah nasip etsin. Herkesin kendi evine, yoluna, yolculuğuna ulaşmayı Cenabıallah nasip etsin, duamız budur. Allah yardımcımız olsun. Birbirimize muhakkak hatırlatalım. Yola çıkanlara hatırlatalım; dikkatli gitmelerini, trafik kurallarına uymalarını. Hep birlikte, hepimiz trafik kurallarına riayet etmelerini sürücülerimizden, sürücülerin yanındaki özellikle bizim arkadaşlarımız olan çocuklardan, onlara ani sürücülere de bir şekilde mukayyet olmalarını istirham ederek diliyoruz. Allah inşallah kazasız belasız nice bayramlara hepimizi ulaştırır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımızı, Ulaştırma Bakanlarımıza, bu yolu tamamlayan tüm Karayolları mensuplarına minnetlerimizi ifade ediyoruz. Çünkü trafik güvenliğinin en önemli meselelerinden bir tanesi de elbette ki standardı yüksek yol güvenliğidir, bunu da biliyoruz."

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Soylu, ayran ikram etti, trafikle ilgili uyarıcı broşürler dağıttı. Bir yolcu otobüsüne binen Bakan Soylu, yolcularla sohbet ederek hediyeler verdi.

Sürücüler için oluşturulan emniyet kemeri konusunda bilgilendirme amaçlı yaşam tünelini de inceleyen Bakan Soylu'ya, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu eşlik etti.

Süleyman Soylu, Susurluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:17

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Susurluk'ta trafik denetleme noktasını ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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