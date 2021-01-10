Ziyarette Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da hazır bulundu. Soylu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alırken, toplumsal etkinlikler ve olaylar ile doğal afetlerde görev yapan polislere başarılar diledi.

Kaynak: DHA

Zafer Aktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Takviye Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

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