"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor" - Son Dakika
Üye Girişi

"Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor"

19.04.2022 17:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu'nun sığınmacılar konusunda uluslararası tahrikin içerisinde olduğu apaçık ortada. Dikkat ederseniz, 2019 yılında seçim vardı. İstanbul ve Türkiye'nin her yerinde özellikle Kılıçdaroğlu ve avaneleri en temel meselelerinden bir tanesi Avrupa hormonu, batı hormonu sığınmacı meselesiydi. Sonra sığınmacı meselesi konusunda 2019 yılı seçimleri belli. Bu meseleyi askıya aldılar. Biz kaçak göçmenle mücadele ediyoruz. Aynı zamanda Türkiye'yi uluslar arası koruma statüsünde gelenlerle ilgilenmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'nun kendi Genel Merkezi sınırları dışında bir sınırlar bilgisi olduğunu düşünüyor değilim. Türkiye'nin sınırları konusunda, Türkiye'nin aldığı tedbirleri aylardır buradan orayla gazetecilerimiz de gitti. Sınır duvarları, sınır fiziki sistemleri orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır korumasında aldığı ardından jandarmanın ardından özel harekat polislerinin aldığı tüm tedbirler bellidir. Yaklaşık 2.5 milyon Türkiye'ye girmek isteyen göçmen engellenmiştir. Türkiye'nin mükerrerler hariç bir milyon 100 bini aşkın sığınmacı, kaçak göçmen yakalamıştır. Bunların 330 bini, yurtdışından bizim ülkelerle yapmış olduğumuz Afganistan, Pakistan, Suriye gibi ülkeler ne durumda olduğunu herkes takip edecektir, kaçak göçmen yakaladık, geri gönderme merkezlerimizden uluslar arası anlaşma ve kurallar çerçevesinde geri gönderdik. 700 bin kaçak göçmen de son beş yılda Avrupa'ya geçti. Kılıçdaroğlu maalesef Türkiye'de yabancı düşmanlığını körüklemek her seçim takviminde sığınmacı meselesini gündeme taşımak için tahrikkar üslup ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği sözlere de cevap veren Soylu, "Bahçeli'nin bu konuda özellikle Genel Başkanın konuşmalarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin göç raporunu okumuş biri olarak söylüyorum. O gün ne söyleniyorsa bugün anlayışla aynı değerlendirmeler ortaya konuyor. Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin misafirlik söylemine ilişkin soruya ise Bakan Soylu, "Bu insanlar elbette kendi memleketlerine geri dönecekler. Geri dönmek için bu konudaki 490 bin üzerindeki Suriyeli buraya geldiler, biz orada güvenli hale getirdiğimiz bölgede döndüler, dönmeye de devam edecekler. Bizim de bu konuda her bayram gidiş geliş esnasındaki süreçlerde özellikle güvensiz bölgelere gidişin olabilmesi mümkün değil. Bu bayram ve önümüzdeki bayram içinde güvenli bölgelere gidiş konusunda tahdidimiz, kısıtımız söz konusudur. Bayram gidişine müsaade etmeme konusunda değerlendirmemiz vardı" diye cevap verdi.

Bakan Soylu Türkiye'nin 2011 yılımda iç savaştan itibaren bir göç politikası olduğunu belirterek, "Bu göç politikasına Avrupa Birliği ve dünyanın gelişmiş ülkeleri de dahil adım atmamışken Türkiye Suriye iç savaşında gelenler, gelmeye başladığı andan itibaren biyometrik, kimlik bilgileri aşıları, sağlık takipleri, kamplar, kamplardaki kurallar, geri gönderme merkezleri, geçici koruma yasası, bunların Türkiye'de çalışabilmesine yönelik kurallar, düzensiz göç stratejisi, uyum stratejisi, düzenli göç politika stratejileri bütün bunlarla ilgili Türkiye'nin uyguladığı bir politikalar bütünü vardır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlık tartışmalarına ilişkin soruya Soylu, "Türkiye'de 2021 yılı sonu itibariyle Suriye'de geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunanlardan 192 bindir. Bunun 120 bini reşit karı-koca, geri kalanı çocuk" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Hrant Dink açıklamasına ilişkin ise Bakan Soylu şunları dedi:

"Hrant Dink dosyasını açarak FETÖ'yü aklamaya çalışan bir Kılıçdaoğlu'nu atladınız. Bir iki saat sonra onun nasıl FETÖ'yü aklamaya çalıştığını mahkeme kararlarıyla ortaya koyan süreci değerlendirmiş olacağız. FETÖ'yü nasıl aklamaya çalıştığını, FETÖ'de kimleri aklamaya çalıştığını ortaya koyan bir açıklama. Mahkeme kararı var. Diyor ki tetikçi var, işin arkasındakiler belli değil. Türkiye Cumhuriyeti işin arkasındakileri net şekilde ortaya koymuş. Kimlerin bu işi arkasında olduğunu, kimin bu işi yönettiğini, yönlendirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tetikçiler konusunda nasıl fikri takip sahibi olduğunu, cezalandırdığını, işin arkasındakilerin tespit edildiğini, Kılıçdaroğlu'nun çok ilişki kurduğu büyükelçilerin bulunduğu ülkelerin ellerinde bulunduğunu bir vesileyle söylemek gerekir. Türk kamuoyunu yanıltmak amacıyla söyleyeceğine o sabahtan akşama kadar birlikte olduğu büyükelçilerden Hrant Dink'in katilleri ve arkasında olanları bir zahmet istesin" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor
Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor
Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor
Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor
Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusu. Bugün bu mesele provoke edilmeye çalışılmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor' - Son Dakika


Son Dakika
17:22 Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanan kişi, kaşla göz arasında ekip otosundan kaçtı
17:09 Bakan Soylu açıkladı: 192 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi
16:57 CHP'li ismin Selçuk ve Sümeyye Bayraktar paylaşımı dikkat çekti: Arkadaşlarım kusura bakmasınlar, o kadar samimi o kadar güzel geldi ki
16:52 Hekimsen açıkladı: Doktorlar mayıs ayında 6 gün iş bırakacak!
16:50 Acun Ilıcalı, Süper Lig'in yıldızıyla anlaştı! İşte Hull City'den sezonun ilk transferi
16:19 Petek Dinçöz'ün Miami'deki evini Reza Zarrab aldı iddiası!
16:14 Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili bayram açıklaması: Gidişlerine müsaade etmeme konusunda kısıtımız var
16:05 Gaziosmanpaşa'da çocukları gizlice çekip sosyal medyada paylaşan Pakistanlı şüpheli yakalandı
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
14:20 Cilt kanserinden gözleri kapanan küçük çocuk: Gözlerim açılınca abimle bisiklet sürmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 17:44:03. #1.12#
SON DAKİKA: "Bugüne kadar 500 bin gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bugün bu mesele provoke ediliyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement