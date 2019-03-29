Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbirlerimizin İkinci Kısmı Seçim Günü ile İlgilidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbirlerimizin İkinci Kısmı Seçim Günü ile İlgilidir.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbirlerimizin ikinci kısmı seçim günü ile ilgilidir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbirlerimizin ikinci kısmı seçim günü ile ilgilidir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki seçim günü 553 bin personelimiz görevlerinin başında olacaktır" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Politika
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