İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbirlerimizin İkinci Kısmı Seçim Günü ile İlgilidir.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbirlerimizin ikinci kısmı seçim günü ile ilgilidir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Tedbirlerimizin ikinci kısmı seçim günü ile ilgilidir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki seçim günü 553 bin personelimiz görevlerinin başında olacaktır" dedi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:09 Kaynak: İHA
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