İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tedes Sistemi Deli Dumrul Gibi Geçenden de Geçmeyenden de Cezanın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "TEDES sistemi deli dumrul gibi geçenden de geçmeyenden de cezanın yazıldığı bir sistemdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "TEDES sistemi deli dumrul gibi geçenden de geçmeyenden de cezanın yazıldığı bir sistemdi."

"Türkiye'nin karayolu ağı dünya standartlarındadır"

" Biz kazaları düz ve tehlikesiz yollarda yapıyoruz"

"Dün gece 22: 00 sıralarında kaza yaptık. Normal yolda giderken arkamızdan 220 promil alkollü birisi geldi, vurdu"

"Amaç EDES sistemleri ile belediyelerin gelirlerini arttırmak değildir"

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