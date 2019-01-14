Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tedes Sistemi Deli Dumrul Gibi Geçenden de Geçmeyenden de Cezanın...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tedes Sistemi Deli Dumrul Gibi Geçenden de Geçmeyenden de Cezanın...

4 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "TEDES sistemi deli dumrul gibi geçenden de geçmeyenden de cezanın yazıldığı bir sistemdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "TEDES sistemi deli dumrul gibi geçenden de geçmeyenden de cezanın yazıldığı bir sistemdi."
"Türkiye'nin karayolu ağı dünya standartlarındadır"
" Biz kazaları düz ve tehlikesiz yollarda yapıyoruz"
"Dün gece 22: 00 sıralarında kaza yaptık. Normal yolda giderken arkamızdan 220 promil alkollü birisi geldi, vurdu"
"Amaç EDES sistemleri ile belediyelerin gelirlerini arttırmak değildir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Politika
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