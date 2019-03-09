Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek Bir Amaçları Var. Şehirlerimizin Huzurunu Altüst Etmek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek Bir Amaçları Var. Şehirlerimizin Huzurunu Altüst Etmek.

52 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz'. Bunun da truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:02 Kaynak: AA

PKK, Süleyman Soylu, Güncel
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