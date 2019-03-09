İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek Bir Amaçları Var. Şehirlerimizin Huzurunu Altüst Etmek.
52 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: "Tek bir amaçları var. Şehirlerimizin huzurunu altüst etmek. 'Siz bizi Doğu ve Güneydoğu'da PKK
olarak tasfiye edersiniz ha, biz sizin kalbinize giriyoruz şimdi' diyecekler, 'büyükşehirlerinize giriyoruz'. Bunun da truva atı bellidir. Bu kadar açık ve net."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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