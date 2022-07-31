İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu

31.07.2022 18:44
İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı'ndaki bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı'ndaki bir ticari gemide 242 kilogram kokain ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu, Twitter'dan, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" notuyla birlikte, "Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı" bilgisini verdi.

Bakan Soylu, açıklamayla birlikte operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ Limanı'nda 242 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu - Son Dakika
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