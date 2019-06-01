Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon

33 dakika önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon) Eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon) Eylem yapmak üzere silahlarıyla beraber birçok ilde 18 kişi, bir ilde de silahları ormanda gömülü olan ve büyük bir eylem yapacakken yakaladığımız 2 kişi derdest edildi"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Güncel
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