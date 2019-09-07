Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi

Süleyman Soylu, PKK, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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