İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'lı teröristlerin önceden bıraktığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki Ayaz'ın adının verildiği parkın açılını gerçekleştirdi
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