Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terör Örgütü PKK'ya Karşı Türkiye'nin İran'la Birlikte Ortak...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terör Örgütü PKK'ya Karşı Türkiye'nin İran'la Birlikte Ortak...

1 saat önce

IHAAW145939-SIY/18-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terör Örgütü PKK'ya Karşı Türkiye'nin İran'la Birlikte Ortak..., System.String[]
IHAAW145939-SIY/18-03-2019

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı. 18.03.2019 14: 59: 39 TSI
NNNN - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:06 Kaynak: İHA

Türkiye, PKK, Süleyman Soylu, Politika
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