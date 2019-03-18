İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Terör Örgütü PKK'ya Karşı Türkiye'nin İran'la Birlikte Ortak...
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IHAAW145939-SIY/18-03-2019- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı.
IHAAW145939-SIY/18-03-2019
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'nin İran'la birlikte ortak operasyon başlattığını açıkladı. 18.03.2019 14: 59: 39 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 03:06 Kaynak: İHA
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