İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Bu yıl ikna metoduyla 162 kişi terör örgütünden ayrılarak ailesine... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de katıldığı Gündem Özel programında yaptığı açıklamada, "Bu yıl ikna metoduyla 162 kişi terör örgütünden ayrılarak ailesine kavuştu. Bu rakam 3 yılda 700'ü aştı. Sadece ikna metoduyla, ailesiyle temasa giriyoruz. Orada onun nasıl bu tarafa getirilebileceği konusunda çabayı gerçekleştiriyoruz. Sonra da onu getiriyoruz. 2013-2014-2015 yılında 11 bin 900 kişi çıkmış. Kaç kişi gelmiş 156 kişi gelmiş. Terör örgütünün içerisine daha fazla giriyoruz ve ikna ediyoruz. Terör örgütünün gençleri ikna etme kabiliyeti onun devşirmeye çalıştıklarını alıp Türkiye'ye getirme kabiliyetimizden daha az. Türkiye dünyaya örnek bir metot geliştirdi." dedi.

(İHA)