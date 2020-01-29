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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 72 milyon TL yardım bir yardım toplantı."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 72 milyon TL yardım bir yardım toplantı. Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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