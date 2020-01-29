İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 72 milyon TL yardım bir yardım toplantı." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Toplam 72 milyon TL yardım bir yardım toplantı.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 72 milyon TL yardım bir yardım toplantı."

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 72 milyon TL yardım bir yardım toplantı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Toplam 72 milyon TL yardım bir yardım toplantı." - ELAZIĞ

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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