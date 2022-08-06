8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı - Son Dakika
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8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı

06.08.2022 10:30
8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesinin 8 aylık takip süreci neticesinde çökertildiğini duyurdu. Çetenin elebaşı dahil 59 kişi de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşık 8 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde ''TOTOBO'' isimli yasadışı bahis çetesini çökertti.

8 AYLIK TAKİP SONUÇ VERDİ

8 aylık takip sonucunda 59 kişi yakalanırken çete elebaşı da operasyonda gözaltına alındı. Operasyona ilişkin detayları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle; "İstanbul Emniyetimizin 8 aylık takibi sonucunda "TOTOBO" isimli Yasa dışı Bahis Çetesi çökertildi. Çete elebaşının da aralarında olduğu 59 kişi kıskıvrak yakalanarak, adalete teslim edildi. Operasyon devam ediyor... Emeği geçen herkese teşekkürler"

8 aydır takip edilen 'Totobo' isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi
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Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 aydır takip edilen 'Totobo' isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 aydır takip edilen "Totobo" isimli yasadışı bahis çetesi çökertildi: 59 kişi yakalandı - Son Dakika
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