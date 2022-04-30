İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması

30.04.2022 23:49
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

Soylu, maç sonu gazetecilere, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin 15 yaşında olduğunu söyledi.

Aradan uzunca bir süre geçtiğini dile getiren Soylu, "Şehrin spora ve futbola olan hassasiyetini yıllardan beri hep beraber biliyoruz. Hem Trabzonsporluya hem Trabzonluya hem de gönlünde Trabzonspor olan herkese bu şampiyonluk hayırlı olsun." dedi.

Özellikle Trabzonspor'un şampiyonluğunda futbolculara, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarına, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ama bir teşekkürümüz daha var o da kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Trabzon'a muhteşem bir stat hediye etti ve Trabzon bu muhteşem statta bugün muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsun, var olsun ve bugünkü muhteşem ambiyansı, muhteşem atmosferi inşallah kendisi takip etti, hem bizi tebrik etti hem de Sayın Başkanı tebrik etti. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah."

Soylu, bir gazetecinin maçın heyecanına yönelik "Maç gidip geldi?" sorusuna, "Ben maç bitmeyecek zannettim ama bitti." yanıtını verdi.

YORUMLAR
500
Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor Antalyaspor, yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig, Süleyman Soylu, Trabzonspor, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
23:42 Hadise ve Mehmet Dinçerler, davetlileri görüntü almamaları için tek tek uyarmışlar
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:57:26. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement