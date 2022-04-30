İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

Soylu, maç sonu gazetecilere, Trabzonspor'un son şampiyonluğunda kendisinin 15 yaşında olduğunu söyledi.

Aradan uzunca bir süre geçtiğini dile getiren Soylu, "Şehrin spora ve futbola olan hassasiyetini yıllardan beri hep beraber biliyoruz. Hem Trabzonsporluya hem Trabzonluya hem de gönlünde Trabzonspor olan herkese bu şampiyonluk hayırlı olsun." dedi.

Özellikle Trabzonspor'un şampiyonluğunda futbolculara, teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcılarına, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilere ayrı ayrı teşekkür eden Soylu, şunları kaydetti:

"Ama bir teşekkürümüz daha var o da kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a. Trabzon'a muhteşem bir stat hediye etti ve Trabzon bu muhteşem statta bugün muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan şükranlarımızı, minnetlerimizi arz ediyoruz. Sağ olsun, var olsun ve bugünkü muhteşem ambiyansı, muhteşem atmosferi inşallah kendisi takip etti, hem bizi tebrik etti hem de Sayın Başkanı tebrik etti. Allah hayırlı, uğurlu etsin inşallah."

Soylu, bir gazetecinin maçın heyecanına yönelik "Maç gidip geldi?" sorusuna, "Ben maç bitmeyecek zannettim ama bitti." yanıtını verdi.