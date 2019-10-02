İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor." - ANKARA
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