Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Trafik kazalarında meydana gelen ölümler yüzde 34.5 azaldı. Ekim ayında çıkan kanun ve ortaya çıkan tüm süreçler, oluşturduğumuz denetimler, eğitimler ve farkındalık kampanyalarının tamamı bir sonuç oluşturuyor." - ANKARA

Süleyman Soylu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 01:35 Kaynak: İHA
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