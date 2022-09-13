Aynı dönemde, 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza sayısı geçen yıla göre yüzde 8, ölü sayısı ise yüzde 8,3 azaldı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte hedefimiz sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen kurallara uyalım, hayata saygı duyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafik kazalarında olay yerinde ölenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı - Son Dakika

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