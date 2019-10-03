Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy...

Süleyman Soylu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:08 Kaynak: İHA
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