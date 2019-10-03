İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:34 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla Orhan Fersoy İlkokulu ve Akay Kavşağı'nda "yaya geçidi nöbetleri"ne katıldı
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