İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Osmanlı'yı kötüleyen Tunç Soyer'e sert tepki: Onlar bu konuda cehalet içerisindedir - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Osmanlı'yı kötüleyen Tunç Soyer'e sert tepki: Onlar bu konuda cehalet içerisindedir

12.09.2022 09:34

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni yanlış ifadelerle hedef aldığı, "100 yıl önce bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi" sözlerine tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Onlar bu konuda cehalet içerisindedir. O bir cehalettir, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette kınanacak bir hadisedir ve biz bunu kınıyoruz. Kem söz sahibine haizdir bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Özgürlük Parkı'nda AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği etkinlikte konuştu.

"BÜTÜN MİLLETİ ATEŞE ATTILAR"

Soylu'nun hedefinde İzmir'in işgalden kurtuluşunun yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" sözleri vardı.

"ONLAR CEHALET İÇERİSİNDE"

Soylu'dan cevap gecikmedi. Tunç Soyer'in sözlerine karşılık şu şekilde karşılık verdi. "Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedir. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette kınanacak bir hadisedir, ve biz bunu kınıyoruz. Kem söz sahibine haizdir bu kadar basit."

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Osmanlı'yı kötüleyen Tunç Soyer'e sert tepki: Onlar bu konuda cehalet içerisindedir - Son Dakika


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