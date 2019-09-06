Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok önemli adımlar attı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye 21. asrın başından itibaren karayolları konusunda çok önemli adımlar attı. Yeni açılan İstanbul- İzmir otoyolunun hakikaten üstün bir seviyede kullanılması bizim için sevindiricidir." - ANKARA

Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:03 Kaynak: İHA
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