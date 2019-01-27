Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye Bu Mücadeleyi Yapmasa Avrupa'da Ayık Gezen Genç Kalmaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye Bu Mücadeleyi Yapmasa Avrupa'da Ayık Gezen Genç Kalmaz"

20 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye bu mücadeleyi yapmasa Avrupa'da ayık gezen genç kalmaz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de uyuşturucunun pahalı olması Avrupa'ya göre ulaşımın daha zor olduğunu göstermektedir" "Terör örgütü PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye bu mücadeleyi yapmasa Avrupa'da ayık gezen genç kalmaz"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
"Türkiye'de uyuşturucunun pahalı olması Avrupa'ya göre ulaşımın daha zor olduğunu göstermektedir"
"Terör örgütü PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir yılda 1 buçuk milyar dolar"
"Düzensiz göç yeni başladı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:35 Kaynak: İHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Avrupa, Politika
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