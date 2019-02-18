İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de Uluslararası Koruma Statüsüyle 3 Milyon 644 Bin 342...
50 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: AA
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