Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de Uluslararası Koruma Statüsüyle 3 Milyon 644 Bin 342...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de Uluslararası Koruma Statüsüyle 3 Milyon 644 Bin 342...

50 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de Uluslararası Koruma Statüsüyle 3 Milyon 644 Bin 342..., System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de uluslararası koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunduğunu açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:03 Kaynak: AA

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