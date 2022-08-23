İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması

23.08.2022 18:03

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu. Bir bakın bakalım kimdir Soros'un partisi? Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var." dedi.

Bakan Soylu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında gittiği Silivri Gazitepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Esnafla selamlaşan Soylu'ya bir esnaf kavun ve el yapımı tablo hediye etti.

Bakan Soylu, bir grup vatandaşın kendisi için hazırladığı sofraya misafir oldu, ikram edilen börek ve muhlamayı tattı.

Burada konuşan Soylu, dünyanın genelinde bir hayat pahalılığı yaşandığını, bunun Türkiye'ye de yansıdığını belirterek, mala olan ihtiyaç artınca fiyatların yükseldiğini söyledi.

Ukrayna- Rusya savaşının gıda fiyatlarını artırdığını vurgulayan Soylu, "Bu nedenle enerji dahil olmak üzere birçok alanda kriz yaşandı. Korona krizi hala devam ediyor. Enerji krizi önümüzdeki süreçte daha da artacak. Rusya gazı kestiğinde Avrupa zor durumda kalacak. Dünyanın yaşadığı bir diğer kriz de göç krizi ve sadece Suriye kaynaklı değil. Çok ciddi bir göç dalgası var ama Avrupa kafasını kuma gömmüş. Kimse mecbur olmasa çocuğuyla yola çıkmaz." diye konuştu.

Dünyadaki ekonomik krizden İngiltere ve Almanya gibi güçlü ekonomilere sahip ülkelerin bile etkilendiğine dikkati çeken Soylu, "Dünyanın yaşadığı ekonomik kriz ile baş başa kalan bir Türkiye var. 20 yıldır Türkiye'de büyük devrimler oldu. Bunları Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi." dedi.

Soylu, bazı zorluklarla karşılaşmanın söz konusu olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bilmenizi istiyorum ki elimizdeki imkanlarla bu zorlukları aşabilecek derecede bir kabiliyete ve bir lidere, Recep Tayyip Erdoğan'a sahibiz. Tek bir korkum var; bugün bu görevler var, yarın yok. 21 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Başımızı hiç öne eğdirmedi. Dış dünyada bizi mahcup etmedi, terörle mücadelede bizi mahcup etmedi. Altyapıda bizi mahcup etmedi. Korkum, ona bir şey olur da Türkiye bu fırsatı kaçırır mı? Zira biz bu fırsatı ilk kez yakaladık."

Dünyada istikrarsızlığın hakim olduğu bir süreç yaşandığını anlatan Soylu, "Türkiye'de de Sorosçular parti kurdu, bir tahmin edin bakalım kimdir? Bizatihi Amerika'nın eliyle parti kuruldu. Bir bakın bakalım kimdir Soros'un partisi? Türkiye'de FETÖ'cülerin desteklediği, Sorosçuların kurduğu partiler var. Macaristan'da Soros parti kurdurdu. 6 partiyi bir araya getirdiler. Benziyor mu Türkiye'ye? İki büyükşehir belediye başkanından birini aday yapmak istediler. Türkiye'ye benziyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Bakan Soylu Silivri'de ziyaretlerde bulundu Bakan Soylu Silivri'de ziyaretlerde bulundu İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması
Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Süleyman Soylu, George Soros, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:23 Bakan Soylu'dan, "Oğlunla, şirketinle ilgili iddialara cevap ver" diyen Şirin Payzın'a sert yanıt: Bildiğinizi söylemezseniz namertsiniz
22:57 ABD'den gelen yaptırım tehdidi içeren mektup TÜSİAD tarafından doğrulandı!
22:34 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan festival ve konserlerin iptal edilmesine tepki: Öyle kafanıza göre yasaklayamazsınız
22:10 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Güçlü bir ihtimal olabilir
21:28 Darbeyle başa gelmişti! Süresi dolan Tayland Başbakanı görevi bırakmayınca protestolar başladı
21:09 Kılıçla gezen set çalışanları üzerinden provokasyon yapan hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı
21:03 4 bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 00:08:12. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement