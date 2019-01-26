İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de Seçimler Dijital Ortamda Yapılmıyor, Oy Kullanımı Da,...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'de seçimler dijital ortamda yapılmıyor, oy kullanımı da, oyların sayımı da dijital değildir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: " Türkiye
'de seçimler dijital ortamda yapılmıyor, oy kullanımı da, oyların sayımı da dijital değildir. Vatandaş oyunu fiilen mühür basmak suretiyle kullanır. Seçim sistemimizde sürecin başında insan vardır, sonunda da yine insan vardır. Dolayısıyla oyların sayımı noktasında birilerinin bilgisayar yazılımı yoluyla veya birkaç tıklamayla sonuçlar üzerinde etkili olduğu iddiasının gerçekle bağdaşır yanı yoktur, mantıklı izahı da yoktur. Bugüne kadar hiçbir seçimden sonra sonuçlara etki edecek bu çapta bir itiraz vuku bulmamıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:23 Kaynak: AA
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