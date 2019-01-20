İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'deki Her Seçimde Olduğu Gibi 31 Mart Seçimleri de Sistem...
19 dakika önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
: " Türkiye
'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir. Türkiye'nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak istiyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:36 Kaynak: AA
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