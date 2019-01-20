Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'deki Her Seçimde Olduğu Gibi 31 Mart Seçimleri de Sistem...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'deki Her Seçimde Olduğu Gibi 31 Mart Seçimleri de Sistem...

19 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart seçimleri de sistem açısından çok önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur. Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir. Türkiye'nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak istiyecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:36 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mcgurk'un Türkiye'ye Karşı Suçlamaları Anlamsız" Erdoğan ile Putin Arasındaki Görüşme Öncesi Rusya'dan Kritik Açıklama: Türkiye, İdlib'e Girilmesine İzin Verebilir

İznik Çinisinden Satranç Takımı Yaptı, 5 Bin Liraya Sattı Fenerbahçe, Victor Moses Transferini Bitirmeye Çok Yaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 10:55:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'deki Her Seçimde Olduğu Gibi 31 Mart Seçimleri de Sistem...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]