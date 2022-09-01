TFF binasına yapılan saldırıyı ortaya çıkaran ayrıntı! Polis memurunun çektiği fotoğraf olayı çözdü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada saat 17.45 sıralarında Riva Tesisleri'nin yakınında bulunan Çayağzı Deresi kenarından silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞÜPHELİLER, SELFİE ÇEKEN POLİSİN KADRAJINA GİRDİ

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken polis saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen C.U. ve O.G'yi gözaltına aldı. Saldırı öncesi şüphelilerin, o sırada tesadüfen selfie çeken bir polis memurunun kadrajına girdiği öğrenildi.

SALDIRGANLAR EVLERİNDEN ATEŞ AÇMIŞ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan saldırıyla ilgili binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Süleyman Soylu ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile birlikte açıklama yaptı. Soylu yaptığı açıklamada, "Yakın bir yerden 11 el atış olduğu değerlendiriyoruz. Boş kovanda 11 adet var. ve 5 adet de isabet var binaya. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, İstanbul Valimiz de buradalar. Bu olayın zanlılarını, kendilerine teşekkür ediyorum hemen kısa bir süre içerisinde yakalanıyor. Şu anda C.U. ve O.G emniyet güçlerimizin, polisimiz dikkatli çalışması hemen alındı. İkisi de beni milletim bağışlasın ama zil zurna sarhoş. Yaklaşık derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası." dedi.