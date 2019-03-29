Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Genelinde 57 Milyon 058 Bin 636 Seçmen, 194 Bin 664...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Genelinde 57 Milyon 058 Bin 636 Seçmen, 194 Bin 664...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:09 Kaynak: İHA

Türkiye, Süleyman Soylu, Politika
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Genelinde 57 Milyon 058 Bin 636 Seçmen, 194 Bin 664...
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