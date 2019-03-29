İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Genelinde 57 Milyon 058 Bin 636 Seçmen, 194 Bin 664...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Türkiye
Genelinde 57 milyon 058 bin 636 seçmen, 194 bin 664 sandıkta oy kullanacaktır ve bizim hedefimiz, bütün seçmenlerimizin hür iradesinin sandığa eksiksiz şekilde yansıması ve seçim sonuçları kesinleşinceye kadar bu iradeye halel getirecek hiçbir olumsuzluğa meydan vermemektir" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:09 Kaynak: İHA
ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun
Bakan Varank: Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u Aşkın Ülkeden Başvuru Aldık
Türkiye'nin En Yükseği Olacak! Yusufeli Barajı'nda 79 Metre Yüksekliğe Ulaşıldı
Turist Sayısı Şubat'ta Yüzde 9,4 Arttı