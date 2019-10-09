İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi?
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:18 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/ PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır."
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