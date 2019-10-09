Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin...

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/ PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır."

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran, Türkiye-Irak sınırında tatbikat yaptı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: ABD'nin Suriye'deki eylemleri tutarsız, bu Washington'daki anlaşmazlığı yansıtıyor Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 13:22:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]