SOYLU: LGBTİ'YE ALIŞTIRIP GENÇLİĞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAKLAR - Son Dakika
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SOYLU: LGBTİ'YE ALIŞTIRIP GENÇLİĞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAKLAR

27.08.2022 21:43
SOYLU: LGBTİ'YE ALIŞTIRIP GENÇLİĞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAKLAR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye'nin teknoloji alanında Avrupa ile arasındaki farkı kapattığını belirterek, bu ilerlemeye engel olmaya çalışan Avrupa ülkelerinin LGBTİ'yi yaygınlaştırmak istediğini söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu,Türkiye'nin teknoloji alanında Avrupa ile arasındaki farkı kapattığını belirterek, bu ilerlemeye engel olmaya çalışan Avrupa ülkelerinin LGBTİ'yi yaygınlaştırmak istediğini söyledi. Soylu, "LGBTİ midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri bundandır. Önce alıştıracaklar sonra çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden alacaklar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şile'de bir dizi temaslarda bulundu. Şileli muhtarlarla toplantı yapan Soylu, daha sonra Muharif Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Burada gazilerle görüşen Soylu, oradan da Kabakoz, Ahmetli ve Alacalı mahallelerini ziyaret etti. Soylu, mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşıp daha sonra gündeme dair açıklamalar yaptı. Soylu'nun Alacalı Mahallesi'ndeki ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla bağlanarak vatandaşa seslendi. Erdoğan Alacalı halkına, "Oradaki herkesi Çengelköy'den en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İnanıyorum ki sizler önümüzdeki seçim döneminde Şile'de çok farklı bir ses getireceksiniz. Şile bizim için bir kale, dolayısıyla o kalede çok daha farklı sesler getireceğinize inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE 124 TERÖRİST KALDI"

Terörle mücadeledeki kararlılıktan bahseden Soylu, Türkiye'de 124 terörist kaldığını belirterek, "Bu coğrafyanın en zor yeri, iki yerde terörle mücadele zordur. Birisi Ağrı Dağı'dır, insanı görmekte zorlanırsınız. Ötekisi Avanos dağlarıdır. Orası da ormandır, terörle mücadeleye izin vermez. Orada da, Mersin'den, Hatay'dan Antep, Adana, Kahramanmaraş hatta Adıyaman'a kadar yıllar sonra PKK'dan tertemiz. Cumhuriyetimizin birinci asrında Türkiye coğrafyasında tek bir terörist kalmayacaktır. Şu anda 124 terörist var, ayakkabı numarasına kadar biliyoruz" dedi.

"MAKASI KAPATTIĞIMIZ İÇİN ÇILDIRIYORLAR"

Avrupa ve Türkiye arasında teknolojik ilerlemelerdeki farkın azalması, hatta Türkiye'nin öne geçmesi için çalışmaların devam ettiğini ancak Avrupa ülkelerinin sürekli buna engel olduğunu,  LGBTİ'nin de bu sebeple Türkiye'de yaygınlaştırılmak istendiğini ifade eden Soylu, "300 yılda ilk kez biz Cumhuriyeti kazandıktan sonra bu makası kapatmak istedik müsaade etmediler. Kafamıza vurdular, bize tabi olmazsanız sizi yok ederiz dediler. İlk kez 21'inci yüzyılından başından itibaren biz bu makası kapatmaya başladık. Çıldırmaları bundandır. Ekonomik saldırıları bundandır. Türkiye'yi kötülemek istemeleri bundandır. LGBTİ midir nedir, cinsiyetsizliği bu ülkenin üzerine salmak istemeleri bundandır. Önce alıştıracaklar sonra çoluğumuzu çocuğumuzu elimizden alacaklar. Bunların hepsini görüyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Türkiye, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOYLU: LGBTİ'YE ALIŞTIRIP GENÇLİĞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAKLAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOYLU: LGBTİ'YE ALIŞTIRIP GENÇLİĞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAKLAR - Son Dakika
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