Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve...

4 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin ve Fırat Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:16 Kaynak: İHA
Afrin, Türkiye, Süleyman Soylu, Güncel
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