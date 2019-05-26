İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:16 Kaynak: İHA
, " Türkiye
'ye bu yıl 41 bin 192 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 20 bin 558'i geri gönderilmiştir. Suriyelilerden de Afrin
ve Fırat
Kalkanı bölgesinde sağlanan huzur sayesinde bugüne kadar 329 bin kişi geri dönmüştür" dedi. - İSTANBUL
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