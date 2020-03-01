İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat... - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Saat... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100.577" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100.577" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Türkiye, Edirne, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:33 Kaynak: İHA
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