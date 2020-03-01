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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'yi terk eden mültecilerle ilgili yaptığı açıklamada, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı 100.577" dedi. Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 08:33 Kaynak: İHA
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