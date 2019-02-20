İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde En Son Güncel Verilerle Geçici Koruma Statüsüyle 3...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizde en son güncel verilerle geçici koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, "Ülkemizde en son güncel verilerle geçici koruma statüsüyle 3 milyon 644 bin 342 Suriyeli bulunmaktadır. 2018'de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 28 bin 3, 2019'un ilk 5 haftasında 16 bin 523 kişidir. En önemlisi bu insanların tamamının kayıtları güncel ve doğru kayıtlardır."
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:35 Kaynak: AA
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