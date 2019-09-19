Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde...
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi. - ANKARA

Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
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