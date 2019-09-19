İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:50 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde 96,3'tür. Dünyada sığınmacı politikasında böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir" dedi. - ANKARA
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