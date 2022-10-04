İçişleri Bakanı Soylu "Kökünü Kurutma Operasyonu" öncesi polislere hitap etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu"nun 9 aydır narkotik ve istihbarat birimlerinin ortaya koyduğu titiz çalışma sonucu projelendirildiğini bildirdi.

Soylu, Adana Emniyet Müdürlüğünde sabah 04.30'da operasyona katılan polislere hitaben yaptığı konuşmasını sosyal medyadan paylaştı.

Türk milletinin kötülüklerden korunması ve güvenliğinin sağlanması için polislerin 24 saat fedakarca görev yaptığını kaydeden Soylu, kahraman Türk Polis Teşkilatı'nın dünya tarafından örnek alındığına işaret etti.

Terörden asayişe, uyuşturucudan diğer tüm suçlara karşı polislerin büyük mücadele ortaya koyduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Biraz sonra göreve gideceğiniz, gençlerimizi, insanımızı büyük beladan kurtaracağınız bu faaliyet, tam 9 aydır, narkotik, istihbarat birimlerimizin ortaya koyduğu titiz çalışma sonucu projelendirilmiştir. 115 binin üzerinde, cezaevlerinde bugün çoğunluğu uyuşturucu satıcısı olan kötü niyetli, kötü kalpli, paraya her şeyini satabilecek, haysiyet düşkünü, zerre kadar bu millet ve insan sevgisi olmayanlar var. En kıymetli varlığımız aileleri yok etmek, evladı anneye, babaya asi yapmak, ona el kaldırmak, aile birliğini ve bütünlüğünü bozmak, kültürümüze, medeniyetimize ihanet edilmesi için bu büyük bir tuzaktır. Bu sabah, bu tuzağı kuranlara, bu tuzağa alet olanlara bir operasyona gidiyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah sizi muhafaza etsin ve korusun."

Türk milletinin polis teşkilatıyla gurur duyduğunu ifade eden Soylu, görevlerinin milleti tehlikelerden, kötülüklerden korumak olduğunu sözlerine ekledi.