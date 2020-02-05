İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler."

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Süleyman Soylu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:12 Kaynak: AA
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