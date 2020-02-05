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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız,...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:12 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Van'daki çığ düşmesi) 30'u aşkın arama kurtarmacı, vatandaşımız, korucumuz, jandarmamız, UMKE'cimiz kurtarıldı, hastanelere sevk edildiler."
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