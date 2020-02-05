İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki ikinci çığ vakasında ölü sayısının 11'e yükseldiğini... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki ikinci çığ vakasında ölü sayısının 11'e yükseldiğini...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'daki ikinci çığ vakasında ölü sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:55 Kaynak: İHA
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