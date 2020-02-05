İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "( Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. İnşallah sayının artmamasına dua ediyoruz."

Süleyman Soylu, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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