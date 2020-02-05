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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ) Çığın altında olanlar olduğunu değerlendiriyoruz. Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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