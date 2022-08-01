Bakan Soylu: Van'da 700 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Bakan Soylu: Van'da 700 kilo toz esrar ele geçirildi

01.08.2022 10:12
Bakan Soylu: Van'da 700 kilo toz esrar ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 700 kilo toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 700 kilo toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde; 700 kilogram toz esrar, 511 gram metamfetamin ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Başkale, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Soylu: Van'da 700 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Van'da 700 kilo toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
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