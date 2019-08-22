İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştüANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai arasında heyetlerarası...
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:17 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Vietnam Komünist Partisi üyesiyle görüştü
ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai arasında heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
İkili görüşmede,iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında işbirliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele ile düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi
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