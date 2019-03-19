Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Hakaret Eden Saadet Partililere Adli Kontrol Talebi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Hakaret Eden Saadet Partililere Adli Kontrol Talebi

1 saat önce

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret eden Saadet Partililere adli kontrol talebiİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'daki konuşması sırasında hakaret ettiği iddia edilen Saadet Partisi üyesi 2 kişi, "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Hakaret Eden Saadet Partililere Adli Kontrol Talebi, System.String[]
- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret eden Saadet Partililere adli kontrol talebi

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Üsküdar'daki konuşması sırasında hakaret ettiği iddia edilen Saadet Partisi üyesi 2 kişi, "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart tarihinde Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde AK Parti seçim irtibat bürosu önünde vatandaşlara hitap ettiği sırada 2 mahalle yöneticisi 'şerefsizler' diye bağırmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Saadet Partisi mensubu 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından "kamu görevlisine hakaret" suçundan adli kontrol talebiyle Anadolu Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Şahısların mahkeme sorgusunun başlaması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:51 Kaynak: İHA

Saadet Partisi, Süleyman Soylu, 3. Sayfa
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