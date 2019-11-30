Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yağmur sürprizi
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yağmur sürprizi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yağmur sürprizi

6 saat önce

Adıyaman'da yapılan Özel Harekat ve Çevik Kuvvet yeni hizmet binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dinmeyen yağış ile ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yağmur sürprizi, System.String[]

Adıyaman'da yapılan Özel Harekat ve Çevik Kuvvet yeni hizmet binasının açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dinmeyen yağış ile ilgili ilginç bir değerlendirmede bulundu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor. Zamanında yetişti bereket" dedi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başlayan sağanak yağışın altında konuşmasını yaptı. Uyuşturucu ve terörle yapılan mücadele ile ilgili bölge halkına bilgiler veren Soylu, kentte başlayan yağmurun dinmemesi üzerine ise yaptığı değerlendirme alandakileri güldürdü. Konuşması esnasında hızlanan yağmur nedeniyle Soylu, "Ben konuştukca bereket yağıyor da yağıyor ha. Hakkaten öyle. Şuanda tam yağmur ayı. Hatta biraz gecikti. 20-25 günlük sapma da oldu ama zamanında yetişti bereket" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise yeni hizmet binası yapılan dualarla hizmete açıldı.

(Said Vakkas Yağcı - Cihan Kizir/İHA)

Süleyman Soylu, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
Sabiha Gökçen'de "dur" ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor Meteoroloji çok sayıda kente kar ve yağmur uyarısı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 20:52:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yağmur sürprizi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]